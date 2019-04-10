A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr
59. Bask Bölgesi Bisiklet Turu'nda (Itzulia Basque Country) 2. gün, dün koşulan Zumarraga - Gorraiz etabıyla geride kaldı.
149.5km'lik yarışı, Deceuninck - Quick Step ekibinden Julian Alaphilippe, 3 saat 29 dakika 37 saniyelik derecesiyle kazandı. Lotto Soudal takımından Bjorg Lambrecht ikinci sırayı alırken, Sky'ın Polonyalı ulusal şampiyonu Michał Kwiatkowski ise etabı 3. sırada tamamladı.
https://twitter.com/ehitzulia/status/1115718823817240580
Zumarraga - Gorraiz etabının ilk 10'u:
1 Alaphilippe Julian Deceuninck - Quick Step 3:29:37
2 Lambrecht Bjorg Lotto Soudal 0:01
3 Kwiatkowski Michał Team Sky ,,
4 Fraile Omar Astana Pro Team ,,
5 Madouas Valentin Groupama - FDJ ,,
6 Schachmann Maximilian BORA - hansgrohe ,,
7 Konrad Patrick BORA - hansgrohe ,,
8 Izagirre Ion Astana Pro Team ,,
9 Pogačar Tadej UAE-Team Emirates ,,
10 Serry Pieter Deceuninck - Quick Step ,,
2. etabın sonuç tablosunu görmek için tıklayın
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Schachmann genel klasman mayosunu korudu
BORA - hansgrohe'nin Alman sporcusu Maximilian Schachmann, ikinci etabı 6. sırada bitirmesine karşın genel klasman liderliğini korudu. Günün galibi Julian Alaphilippe ise, 5 saniye farkla ikinci sıraya yükseldi. Schachmann ayrıca puan ve en iyi genç kategorilerinde de lider konumda.
Genel klasmanda ilk 5:
1 Schachmann Maximilian BORA - hansgrohe 3:46:44
2 Alaphilippe Julian Deceuninck - Quick Step 0:05
3 Kwiatkowski Michał Team Sky 0:10
4 Martínez Daniel Felipe EF Education First 0:13
5 Izagirre Ion Astana Pro Team 0:23
Genel klasman tablosunu görmek için tıklayın
https://twitter.com/ehitzulia/status/1115639278812434432
3. etapta lider mayoları giyecek isimler:
Puan mayosu: Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step)
Tırmanış mayosu: Garikoitz Bravo (Euskadi Basque Country - Murias)
En iyi genç mayosu: Daniel Felipe Martínez (EF Education First)
3. etap: Sarriguren - Estibaliz (191,4 km)
59. Bask Bölgesi Bisiklet Turu'nda bugün, 191,4 km'lik Sarriguren - Estibaliz etabı koşulacak. 159 bisikletçinin start alması beklenen yarış, Türkiye saatiyle 13:42'de başlayacak.