Julian Alaphilippe, Bask Turu'nda kendini gösterdi

Bask Bölgesi Bisiklet Turu'nun ikinci etabını, Deceuninck - Quick Step'ten Julian Alaphilippe kazandı. Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) ikinci, Michał Kwiatkowski (Sky) ise üçüncü oldu.

10 Nisan 2019, Çarşamba 13:02 Son Güncelleme:
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Julian Alaphilippe, Bask Turu'nda kendini gösterdi

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

59. Bask Bölgesi Bisiklet Turu'nda (Itzulia Basque Country) 2. gün, dün koşulan Zumarraga - Gorraiz etabıyla geride kaldı.

149.5km'lik yarışı, Deceuninck - Quick Step ekibinden Julian Alaphilippe, 3 saat 29 dakika 37 saniyelik derecesiyle kazandı. Lotto Soudal takımından Bjorg Lambrecht ikinci sırayı alırken, Sky'ın Polonyalı ulusal şampiyonu Michał Kwiatkowski ise etabı 3. sırada tamamladı.

Zumarraga - Gorraiz etabının ilk 10'u:

1   Alaphilippe Julian      Deceuninck - Quick Step      3:29:37

2   Lambrecht Bjorg         Lotto Soudal            0:01

3   Kwiatkowski Michał      Team Sky               ,,

4   Fraile Omar            Astana Pro Team            ,,

5   Madouas Valentin      Groupama - FDJ            ,,

6   Schachmann Maximilian   BORA - hansgrohe         ,,

7   Konrad Patrick         BORA - hansgrohe         ,,

8   Izagirre Ion         Astana Pro Team            ,,

9   Pogačar Tadej         UAE-Team Emirates         ,,

10   Serry Pieter         Deceuninck - Quick Step      ,,

2. etabın sonuç tablosunu görmek için tıklayın


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Schachmann genel klasman mayosunu korudu

BORA - hansgrohe'nin Alman sporcusu Maximilian Schachmann, ikinci etabı 6. sırada bitirmesine karşın genel klasman liderliğini korudu. Günün galibi Julian Alaphilippe ise, 5 saniye farkla ikinci sıraya yükseldi. Schachmann ayrıca puan ve en iyi genç kategorilerinde de lider konumda.

Genel klasmanda ilk 5:

1   Schachmann Maximilian   BORA - hansgrohe         3:46:44

2   Alaphilippe Julian      Deceuninck - Quick Step      0:05

3   Kwiatkowski Michał      Team Sky               0:10

4   Martínez Daniel Felipe   EF Education First         0:13

5   Izagirre Ion         Astana Pro Team            0:23

Genel klasman tablosunu görmek için tıklayın

3. etapta lider mayoları giyecek isimler:

Puan mayosu: Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step)

Tırmanış mayosu: Garikoitz Bravo (Euskadi Basque Country - Murias)

En iyi genç mayosu: Daniel Felipe Martínez (EF Education First)

3. etap: Sarriguren - Estibaliz (191,4 km)

59. Bask Bölgesi Bisiklet Turu'nda bugün, 191,4 km'lik Sarriguren - Estibaliz etabı koşulacak. 159 bisikletçinin start alması beklenen yarış, Türkiye saatiyle 13:42'de başlayacak.

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