A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

59. Bask Bölgesi Bisiklet Turu'nda (Itzulia Basque Country) 2. gün, dün koşulan Zumarraga - Gorraiz etabıyla geride kaldı.

149.5km'lik yarışı, Deceuninck - Quick Step ekibinden Julian Alaphilippe, 3 saat 29 dakika 37 saniyelik derecesiyle kazandı. Lotto Soudal takımından Bjorg Lambrecht ikinci sırayı alırken, Sky'ın Polonyalı ulusal şampiyonu Michał Kwiatkowski ise etabı 3. sırada tamamladı.

Zumarraga - Gorraiz etabının ilk 10'u:

1 Alaphilippe Julian Deceuninck - Quick Step 3:29:37

2 Lambrecht Bjorg Lotto Soudal 0:01

3 Kwiatkowski Michał Team Sky ,,

4 Fraile Omar Astana Pro Team ,,

5 Madouas Valentin Groupama - FDJ ,,

6 Schachmann Maximilian BORA - hansgrohe ,,

7 Konrad Patrick BORA - hansgrohe ,,

8 Izagirre Ion Astana Pro Team ,,

9 Pogačar Tadej UAE-Team Emirates ,,

10 Serry Pieter Deceuninck - Quick Step ,,

2. etabın sonuç tablosunu görmek için tıklayın





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Schachmann genel klasman mayosunu korudu

BORA - hansgrohe'nin Alman sporcusu Maximilian Schachmann, ikinci etabı 6. sırada bitirmesine karşın genel klasman liderliğini korudu. Günün galibi Julian Alaphilippe ise, 5 saniye farkla ikinci sıraya yükseldi. Schachmann ayrıca puan ve en iyi genç kategorilerinde de lider konumda.

Genel klasmanda ilk 5:

1 Schachmann Maximilian BORA - hansgrohe 3:46:44

2 Alaphilippe Julian Deceuninck - Quick Step 0:05

3 Kwiatkowski Michał Team Sky 0:10

4 Martínez Daniel Felipe EF Education First 0:13

5 Izagirre Ion Astana Pro Team 0:23

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3. etapta lider mayoları giyecek isimler:

Puan mayosu: Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step)

Tırmanış mayosu: Garikoitz Bravo (Euskadi Basque Country - Murias)

En iyi genç mayosu: Daniel Felipe Martínez (EF Education First)

3. etap: Sarriguren - Estibaliz (191,4 km)

59. Bask Bölgesi Bisiklet Turu'nda bugün, 191,4 km'lik Sarriguren - Estibaliz etabı koşulacak. 159 bisikletçinin start alması beklenen yarış, Türkiye saatiyle 13:42'de başlayacak.