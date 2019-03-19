Julian Alaphilippe: Artık hedefimiz Milan - Sanremo

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

54. Tirreno - Adriatico'nun 6. etabını Deceuninck-Quick Step'ten Julian Alaphilippe kazandı. Yarıştaki ikinci etap galibiyetini elde eden Fransız bisikletçi, plansız gelen bu galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ancak takım olarak tüm ilgilerini hafta sonu başlayacak Milan-Sanremo'ya yönelttilerini söyledi.

Alaphilippe'in açıklamalarının tamamı şu şekilde;

"Kazanmak benim için sürpriz oldu. Ben aslında bir sprinter değilim ama bugünkü gibi zorlu etaplarda sprint yapabiliyorum. Aslında bugün Elia için çalışıyordum. Son turda Elia bana istersem sprinte girebileceğimi söyledi. Grubu sert bir şekilde çeken Max Richeze'nin hemen arkasındaydım, daha sonra onun yerini aldım. 200 m tabelasını gördükten sonra ise ne var ne yok tüm kuvvetimle pedal bastım. Kazandığım için çok mutluyum ancak bugün takım olarak çok iyi bir zafer elde ettiğimizi düşünüyorum. Yarışı kontrolü elimizdeydi, kopan grupla mesafeyi kapattık ve onları yakaladık. Yarınki(bugün) zamana karşı etapta da elimden gelenin en iyisini yapacacağım fakat artık takım olarak hedefimiz Milan - Sanremo. Çok güçlü bir takımımız var. Kazanmak kolay olmayacak. Çok formdayım ve hedeflerimi göz önüne aldığımda bu durumda olmam harika. Eğer grup finişleri olursa Elia da kazanabilir. Elimizde oynamayabileceğimiz birden fazla kartımız var ancak hedefimiz tek: yılın ilk büyük yarışını kazanmak!"

Tirreno Adriatico'ya katılmadan önce tek günlük Strade Bianche'yi de kazanan Alaphilippe, bu sezon katıldığı yarışlarda 6 kez bitiş çizgisine ulaşan ilk isim oldu.