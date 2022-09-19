Sevilla'dan ayrılık sürecinde birçok Avrupa devinin gündemine gelen fakat sonunda tercihini Barcelona'dan yana kullanan Jules Kounde, kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, kararında Barcelona Teknik Direktörü Xavi ile yaptığı görüşmenin büyük etken olduğunu belirtti.

L'Equipe'e açıklamalarda bulunan Kounde, "Xavi ile bir görüşme gerçekleştirdim. Ağırlıklı olarak futboldan bahsettik. Güçlü bir inanç hissettim. Benim hakkımda, oyunum ve niteliklerim hakkında çok fazla bilgi sahibiydi. Agresif bir takım görmek istiyor. Nitekim en çok koşan takımlardan biriyiz. Beni o sistemin içinde gördü ki ben de kendimi öyle gördüm" dedi.

Sevilla'da oynarken daha Xavi'nin Barcelona'da yarattığı havadan etkilendiğini belirten Fransız savunmacı, "Sezon ortasında Sevilla ile 15 puan öndeydi. Daha sonra Barcelona, Xavi'nin yönetiminde mükemmel bir ikinci yarı geçirdi. Takımın oyun tarzını, yaptığı değişiklikleri ve girilen yolu gördüm. Bu hoşuma gitti" ifadelerini kullandı.

'Tuchel ile de konuştum'

Kounde'nin ismi uzun süre İngiliz devi Chelsea ile anılmıştı. Fransız oyuncu; o dönemde Chelsea'yi çalıştıran Thomas Tuchel ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Tuchel ile yaptığı görüşmeye rağmen Xavi'nin tercihinde etken olduğunu belirten Kounde, "Tuchel ile de görüştüm. Onun da gelmemi istediğini hissettim ama Xavi ile yaptığım görüşme benim adıma çok daha ikna ediciydi" dedi.