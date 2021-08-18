MANİSA, (DHA)

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un judocusu Zilan Ertem, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda 40 kilogramda 2'nci oldu. Zilan Ertem, şampiyonada gümüş madalyanın sahibi olurken, Manisa BŞB'li diğer sporcu Mehmet Şahin Ertem de Avrupa 5'ncisi olarak organizasyonu tamamladı.

Müsabakaların ilk gününde tatamiye çıkan Zilan Ertem, ilk turu bay geçip çeyrek finalde Ukraynalı Marharyta Miroshnichenko'yu ipponla yendi ve yarı finale yükseldi. Ertem, bu turda Macar Szabine Szeleczk'iyi altın skorda waza-ari puanıyla yenerek finalist oldu. Finalde Rus Polina İakovenko'ya yenilen Zilan Ertem gümüş madalyanın sahibi oldu.

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