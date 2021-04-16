Judoda olimpiyat provası

Tokyo Olimpiyat Oyunları’na az bir süre kala, judoda olimpik yol müsabakalarının geri sayımında kalan üç faaliyet arasında yer alan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 5 kadın ve 9 erkekten oluşan toplam 14 sporcuyla tatamiye çıkacak. Kadınlar: Gül Kader Şentürk, Ebru Şahin (48kg), İrem Korkmaz (52kg), Minel Akdeniz (70 kg) ve Kayra Sayit (+78kg). Erkekler: Mihraç Akkuş, Salih Yıldız (60 kg), Bilal Çiloğlu, Bayram Kandemir (73 kg), Vedat Albayrak, Muhammed Mustafa Koç (81kg), Mikail Özerler (90kg), Mert Şişmanlar (100kg) ve Cemal Erdoğan (+100kg).



