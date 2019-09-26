Judoda Merve Azak, dünya şampiyonu

Kazakistan’da başlayan Dünya Ümitler Judo Şampiyonası’nda kadınlar 44 kiloda Merve Azak altın madalya kazandı.
Şampiyonada milli sporcu, final maçında Venezuelalı Maria Gimenez’i waza-ari puanıyla yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Şampiyonada dün tatamiye çıkan erkekler 55 kiloda Berat Bahadır beşinci, kadınlar 44 kiloda Hanife Özcan ise yedinci sırada yer aldı.
Dünya Ümitler Judo Şampiyonası’nda yarın kadınlar 48 kiloda Buketnu Karabulut, erkekler 60 kiloda Muhammed Ali Demirel ve aynı kiloda Talha Büyükeser tatamiye çıkacak.