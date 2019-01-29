Judo’da Ecre Alayıldız Türkiye Şampiyonu oldu

Düzceli sporcusu Ecre Alayıldız, Ümitler Türkiye Judo Şampiyonu oldu.

29 Ocak 2019, Salı 12:58
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Judo’da Ecre Alayıldız Türkiye Şampiyonu oldu

19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Şampiyonası, Samsun Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Nermin Alayıldız önderliğinde şampiyonaya katılan Ecre Alayıldız 40 kilogramda Ümitler Türkiye Şampiyonu oldu.

Ecre Alayıldız gösterdiği performansla turnuvada şampiyonluk basamağında yer aldı. Avrupa, dünya ve gençlik oyunlarında yarışacak olan Ecre Alayıldız, ”Güzel bir turnuva geçirdim. Çok çalışıyorum. İlimi her yerde en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dedi.

İHA

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