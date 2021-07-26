Judoda Bilal Çiloğlu, Japon sporcu Ono’ya yenildi

Nippon Budokan’da düzenlenen judo müsabakalarında Bilal, son 16 turunda ev sahibi Japonya’dan Ono’yla karşılaştı.

Rakibine ippon ile elenen Bilal, çeyrek finali göremedi. Bilal Çiloğlu, repesaj oynayabilmek için Japon rakibinin çeyrek finaldeki maç sonucunu bekleyecek.

Bakan Kasapoğlu da izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli judocuyu yalnız bırakmadı.

Organizasyonda milli sporculara destek olmak için Tokyo’da bulunan Kasapoğlu, Nippon Budokan’a gelerek milli sporcunun Shohei Ono’yla oynadığı karşılaşmayı yerinden takip etti.

AA