Judocuların son durağı Çin

Judoda yılın uluslararası son organizasyonu Çin’de gerçekleştirilecek. Hafta sonu düzenlenecek Guangzhou Masters 2018’de üç milli sporcu tamamiye çıkacak.

Olimpiyatlara katılım puanı veren organizasyonda Türkiye’yi kadınlarda Kayra Sayit ( 78 kilo), erkeklerde ise Bilal Çiloğlu (73 kilo) ve Vedat Albayrak (81 kilo) temsil edecek.

2018 Dünya Şampiyonası’nda Kayra Sayit ve Vedat Albayrak kazandıkları bronz madalyayla tarih yazmış, Bilal Çiloğlu da Avrupa 3.’lüğüyle judodaki ilklere bir yenisini eklemişti.