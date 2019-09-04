Judo Ümit Kadın Milli Takım kadrosu belli oldu

ANKARA, (DHA) -

Kazakistan'ın Almati kentinde 25-28 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek kadın Ümit Milli Takım kadrosu açıklandı.

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek kadın milli takım aday kadrosu, Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) günde çift çalışma ile hazırlıklarını sürdürüyor. Milliler hazırlık antrenmanlarına 23 Eylül' kadar Eryaman TOHM'da devam edecek.

Şampiyona'da şu ana kadar 68 ülkeden 200'ü kadın, 264'ü erkek olmak üzere toplam 464 judocu kayıt yaptırdı.

Ümit Kadınlar milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

40 Kg: Müberra Güneş, Ecre Alayıldız, Doğa Sevgi Süren,

44 Kg: Merve Azak, Hanife Özcan, Aslı Turan, Dilan Çam,

48 Kg: Tuana Gülenay, Sıla Ersin, Buketnur Karabulut, Gamze Sayma

52 Kg: İlayda Merve Koçyiğit, Eda Karademir,

57 Kg: Hatice Koçyiğit, Özlem Yıldız, Ayşenur Budak, Silan Bitgin, Ezgi Karademir,

63 Kg: Habibe Afyonlu, Ayten Mediha Yeksan, Fidan Ögel, Kübra Konuk,

70 Kg: Merve Topoğlu, Melike Kablan, Hatice Vandemir,

+70 Kg: Duygu Dirgen, Hilal Öztürk.

(FOTOĞRAFLI)

