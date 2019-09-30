Judo takımımız dünya üçüncüsü

Kazakistan’da düzenlenen Dünya Ümitler Judo Şampiyonası takım müsabakalarıyla sona erdi. Türkiye, karma takımla dünya üçüncüsü oldu.

Hilal Öztürk, Münir Ertuğ, Buketnur Karabulut, Muhammed Demirel, Habibe Afyonlu, Musa Şimşek’ten oluşan takımımız ilk turu maç yapmadan geçti. 2. turda Moğolistan’ı 4-3 yenen Ay-Yıldızlılar çeyrek finalde Japonya’yla 3-3 berabere kaldı. Altın skorda puan kaybeden Türkiye üçüncülük maçına kaldı. Millilerimiz, bronz maçında Brezilya’yı 4-3 mağlup etti.

Brezilya karşısında 3-0 geriye düşen milli takım Mumammed Ali Demirel, Habibe Afyonlu ve Musa Şimşek ile durumu 3-3 yaptı. Altın skor maçında da Muhammed Ali Demirel rakibini yendi ve Türkiye, karşılaşmayı 4-3 kazandı.

Bireyselde de Türkiye Merve Azak (44) ve Habibe Afyonlu (63) altın, Musa Şimşek (73) gümüş ve Hilal Öztürk (70) bronz madalya elde etmişti.