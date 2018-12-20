Judo Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi

Antalya’da başlayan Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi

20 Aralık 2018, Perşembe 23:55
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Judo Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi

 Antalya’da başlayan Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası’nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, 57 ilden 217’si kadın, toplam 598 sporcu yer aldı.

İlk gün 8 sıklette yapılan mücadeleler sonunda dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar:

48 kilo:

1 - Melisa Çakmaklı (İstanbul)

2 - Gülkader Şentürk (İstanbul)

3 - Tuğçe Beder (Ankara)

3 - Nazlıcan Kılıç (İzmir)

52 kilo:

1 - İrem Korkmaz (İzmir)

2 - Damla Çalışkan (Bursa)

3 - Eda Karademir (Karaman)

3 - Ayşe Nur Tunca (Kocaeli)

57 kilo:

1 - Şeyma Özerler (İstanbul)

2 - Tuğba Zehir (Bursa)

3 - Ayşegül Yıldırım (Ankara)

3 - Meltem Dindar (Edirne)

63 kilo:

1 - Ümmühan Kabak (İstanbul)

2 - Minel Akdeniz (Ordu)

3 - İlayda Seyis (İstanbul)

3 - Habibe Afyonlu (Balıkesir)

Erkekler:

60 kilo:

1 - Samet Kumtaş (İstanbul)

2 - Mihraç Akkuş (İstanbul)

3 - Emre Çelik (İstanbul)

3 - Salih Yıldız (İstanbul)

66 kilo:

1 - Sinan Sandal (İstanbul)

2 - Yavuz Yaralı (Kırşehir)

3 - Seyit Erel (Ankara)

3 - Abdullah Berkin Özcan (İstanbul)

73 kilo:

1 - Murat Bektaş (İstanbul)

2 - Umalt Demirel (Kocaeli)

3 - Kadir Can Çelik (Kocaeli)

3 - Halil Çimen (Balıkesir)

81 kilo:

1 - Muhammed Mustafa Koç (Tekirdağ)

2 - İlker Güldüren (İstanbul)

3 - Recep Çimen (Balıkesir)

3 - Recep Kılınç (Konya)

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