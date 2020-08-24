Judo Olimpik Milli Takımı yükseklik kampı için Erzurum’da

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Erkek Olimpik Milli Takımı, salgın döneminde ikinci etap hazırlık çalışmalarını 25 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Palandöken’de gerçekleştirecek.

Pandemi sürecinde ilk kampını İstanbul’da yapan milli takımın Erzurum kampında 45 judocu yer alacak.

Milli judocular, bu kamp döneminde kondisyon, motorik performans ve teknik ağırlıklı antrenmanlar yapacak. Milli takım, çalışmalarını hijyenik ortamda ve sosyal mesafeye dikkat ederek gerçekleştirecek.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, olimpik kadronun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Kovid-19 testinden sonra İstanbul’da ilk kamp dönemini sağlıklı ve başarılı bir şekilde tamamladığını belirterek, "Uluslararası maç takviminin belirlenmesi dönemine kadar olimpik kadromuzu, müsabakalara hazır bir şekilde antrenmanlarını yaparak formda tutmak için periyodik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu doğrultuda, olimpik kadroda yer alan judocularımızı yükseklik kampına alıyoruz." ifadelerini kullandı.