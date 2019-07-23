Judo Milli Takımı, Papendal’da form tutuyor

ANKARA (DHA) - Hollanda’nın Papendal kentindeki OTC kampında büyük kadın ve erkek judocular kondisyon ve form tutuyor.

Zagreb Grand Prix ve Dünya Şampiyonaları öncesi temmuz ayını yoğun antrenman programıyla sürdüren büyük kadın ve erkek judocular, Papendal’da devam eden EJU ortak çalışma kampında kondisyon ve form tutuyor.

İlk olarak Tiflis’te Gürcistanlı judocularla ikili çalışma gerçekleştiren milli judocular, Hollanda’da katıldığı OTC kampının ardından Hırvatistan’a geçecek ve Zagreb GP’te tatamide kürsü mücadelesi verecek.

Kampta; Gülkader Şentürk, İrem Korkmaz, Sebile Akbulut, Kayra Sayit, Mihraç Akkuş, Sinan Sandal, Bilal Çiloğlu, Mikail Özerler, Vedat Albayrak, Muhammet Mustafa Koç ve Mert Şişmanlar yer alıyor.

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