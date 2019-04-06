75 ülkeden 600 sporcu ve bine yakın delegasyonun Antalya'da ağırlandığını dile getiren Mehmet Yılmaz, "Türkiye geçmişinden beri çok sevilen, sempati duyulan bir ülke. Türkiye'de, özellikle son 20 yılda hem ekonomik hem sosyal anlamda bir çıkış var. Bu da dünyanın gözünden kaçmıyor. Antalya, İstanbul, İzmir bir sürü güzel şehrimiz var. Antalya şimdi hem turizm hem de spor faaliyetleri açısından gözde bir şehir. Futbol, golf ve salon sporları olarak. Rio Olimpiyatları'nda judoda prime sporlar içinde ilk 3'te yer aldı. Bu organizasyonu 3'üncü kez Antalya'da yapıyoruz. 4 kez de Samsun'da yapmıştık. Hem uluslararası federasyonlarda hem de ülkeler bazında sempati duyulan ve sevilen bir ülke konumundayız. Şu anda yaptığımız organizasyonda 75 ülkeden neredeyse 600 sporcu 1000'e yakın delegasyon konaklatıyoruz. Otellerimiz, salonlarımız çok güzel. Organizasyon anlamında dünyada en iyi organizasyon yapan ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI FAALİYETLERİN GÖZDE YERİ TÜRKİYE"

Uluslararası Judo Federasyonu'nun sürekli Türkiye'de faaliyet düzenlenmek istediğini belirten Yılmaz, "Tabi bu işler bütçe ile de alakalı. Biz şu anda olimpiyatı bile yapabilecek kapasitedeyiz. Kendi branşımız ve diğer branşlarda eminim böyle. Dünya Judo Federasyonu Başkanı Antalya'ya her maç için gelir. Birçok ülkeye gitmez bile, bazı ülkelere 6 sene 8 sene gitmemiş. Antalya'ya gelir ve en uzun kaldığı yerdir. Hem burada dinlenir hem de maçları takip eder. Bugün de final maçlarına gelecek. Türkiye'yi çok seviyorlar. Geçen sene Aralık ayında Rus Büyükelçimiz adına yapılan organizasyonu Ankara'da yaptık. Avrupa Şampiyonlar Ligi müsabakalarını yaptık. O da çok muhteşem organizasyondu. O organizasyon Avrupa'da hem organizasyon hem de tema anlamında en iyisi seçildi ve ödüllendirildi. Biz de ülkemiz adına bu organizasyonları yapmaktan çok gururluyuz" şeklinde konuştu.

DHA



