Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatları'ndaki (EYOF) başarılarını, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık sürecini, yeni tesis ve kazanımlarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.

Huysuz, "Judoda Avrupa ve Dünya federasyonlarının sitelerinde Türk çocuklarının başarıları var. İşte bu tesisleşmenin, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'yle (TOHM) entegre olmanın sonucu" dedi.

Gençlerin yakaladığı başarılı grafiğe vurgu yapan Başkan Sezer Huysuz, 15-21 yaş kategorisinde Türkiye'nin önceki yıllarda da madalya kazandığını ama hiç bu son iki yılda alınan madalya sayısına ulaşılamadığı belirterek, "2016 yılında federasyon başkanı olduğumda tabi bizden önce başlatılan projeler vardı. Asıl proje TOHM'lardı. Şu hayaldi 1-2 yılda, 4 yılda olimpiyata sporcu yetişmeyeceği belliydi. Bu 8 yıllık, 12 yıllık projelerle olurdu. Tabi biz geldikten sonra milli takımda o yaş gruplarını TOHM'larla beraber entegre ettik ve bu işi başardık. 3 yılda aldığımız ümit yaş kategorisi tohumlarla aynı yaş kategorisi gençlerdeki aynı yaş kategorisi. Çünkü 15-21 yaş aralığı tohumlarda kalabilen madalya aldıkça orada sürekli yaşayabilen sporculardan oluşan bir kadro. Bu yıl Avrupa şampiyonasında ümitlerimiz 2 altın 1 gümüş 2 bronz madalya 5 madalyayla kapattı. Bunun akabinde 7 takım müsabakası oldu ortada hiç puan vermeden şampiyon oldu bu takım. Orada da aynı başarıyı gösterdiler. EYOF'ta 4 altın 1 gümüş madalya kazandılar. Akabinde de takım halinde şampiyon oldular" diye konuştu.

"AVRUPA VE DÜNYADA TÜRK ÇOCUKLARIN BAŞARISI VAR"

Huysuz, TOHM'lardaki entegrasyonun başarıyı getirdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Şu anda bugün manşetlere baksanız bu takım Avrupa federasyonu ve dünya federasyonu sitelerinde Türk çocuklarının yapmış olduğu bu başarı var. Tabi bu başarı dediğim gibi TOHM'lardaki entegrasyonun sonucu. İşte bu tesis de tesisleşmenin sonucu. Daha dün bazı konularda bir görüş birliği yaptık arkadaşlarla. İllerde de bir rekabet oluştu. 3-4 tane salon bir arada antrenmanlar, müsabakalar. Şu anda her hafta sonu bir ilimizde 10 belki de 20 ilin katıldığı faaliyetler var. Tabi bu Türk Judosuna katkı sağladı. Demiyoruz ki bütün her şeyi federasyon aldı, başardı. Sonuç ekip işi. Türkiye'de judonun yaygınlaşması şu anda lisanslı sporcunu 115-120 bine dayanması. Kulüp olarak 450-500'e kulübümüzün olmuş. Sporcu sayısıyla beraber illerin artması, ilçelerde judonun olması, okullara girmesi projelerin artması işte bu alt yapı. Çocuklarımızın EYOF'da almış olduğu 2024 için güzel bir sinyal. Ama 2024'te yüzde yüz bu çocuklar orada olur mu olmasa bile 2028'de bu çocuklar kesin ve kesin olimpiyatlara katılıp madalya alabilecek kapasiteye sahipler. Tabi çocuklara imkanları sağlayıp, bunu sürdürebilmek lazım."

"AMACIMIZ OLİMPİYAT KOTASINI 8'E ÇIKARMAK"

2020 Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelelerinin devam ettiğini belirten Huysuz, "Tokyo için hedefimize doğru gidiyoruz. Geçen hafta aynı anda 4 faaliyetimiz vardı, gençlerimiz Almanya'daydı Avrupa Şampiyonasının bir provasını yaptık, oradan 1 altın 2 bronz aldık. Finlandiya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorlar. Grand Prix'de Gülkader bronz madalya kazandı ve kotanın içine girmiş oldu. Şu anda 6 kotamız var ama 7-8'e kotayı çıkarma şansımızı artırdı. Biz sporcularımızı gerçekten madalya odaklı hazırlıyoruz. Çocuklarımızın dünya sırlamasındaki yerleri madalya konusunda bizi rahatlatıyor. Judo diğer branşlar gibi saliselik olduğu için bunu yüzde yüz deme şansımız yok ama bizim hedefimiz orada 2-3 madalya alabilmek" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR YAPACAĞIMIZ BİR TESİS"

Tesisleşme sürecinde projeye destek olan herkese teşekkür eden Sezer Huysuz, maddi manevi katkı sağlayacak güzel bir proje olduğunu vurgulayarak, "Böyle bir tesis yapıp Türk sporuna kazandırmak güzel. Biz federasyon olarak kullanacağız ama diğer branşlar da kullanacak. Düşünüldüğünde antrenman salonu, maç salonu, ofislerinin iç içe olduğu yarın otel projesi hazır sayın bakanımıza sunduk. 3'er kişilik odalı 100 kişilik bir otelimiz olacak. Konsepti düzgüm, çocukların ders çalışacakları alanların, kütüphanesinin olduğu, kafesinin olduğu bir projemiz var. İnşallah bu projeyi de en kısa zamanda hayata geçirirsek bizim burası bütün uluslararası kampları yapabileceğimiz bir tesis olacak. Ümitlerimizle çalışmak isteyen Fransız'dan tutun Gürcistan'dan Rusya'dan birçok ülke bizimle kamp yapmak istiyor. Ama biz tesis olmadan onları çağıramıyorduk. Rahatlıkla şimdi burada 300-400 kişinin kamp yapabileceği alanımız var. Bu da bizi mutlu ediyor. Çocuklarımız tesisimiz olmadığı için hep yurtdışı kamplarına gidiyorlardı, yarın biz kamplarımızı burada yapacağız. Bunu yaparsak da bizim hem bütçemize katkı olacak hem de daha çok çocuğumuz kamp yapmış olacak. İnşallah böyle tesisler artar ve Türk sporu istediği özlediği yere gelir" dedi.

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)