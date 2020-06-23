Jude Bellingham yarışını Dortmund kazandı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Jadon Sancho gibi bir başka İngiliz yıldız adayı Jude Bellingham'ın transferi adına kulübü Birmingham ile anlaşmaya vardı. 

23 Haziran 2020, Salı 13:15 Son Güncelleme:
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Jude Bellingham yarışını Dortmund kazandı

Borussia Dortmund, zamanında gerçekleştirdiği Jadon Sancho hamlesinin bir yenisini Jude Bellingham transferini bitirerek gerçekleştirmek üzere. ESPN'e göre Alman ekibi, transferi adına İngiliz devleriyle yarış verdiği Bellingham konusunda anlaşma sağladı. 

Birmingham'da bu sezon 33 Championship maçında 4 gol, 3 asistlik katkı sağlayan merkez orta saha henüz 16 yaşında olduğu için resmi imza atamıyor ama 29 Haziran'dan sonra 17 yaşında olacağından Dortmund ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Dortmunda



Chelsea ve Manchester United'ın da transfer listesinde yer alan oyuncu için resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması beklenirken Dortmund'un transferi 20 milyon Pound düzeyinde bir ücretle bitirdiği belirtiliyor. 

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