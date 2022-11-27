Jübile yapan Cüneyt Çakır, Trabzon’da hakem izledi

UEFA Elit Hakemler arasında yer alan ve geçtiğimiz hafta A Milli Takım 'ın Çekya ile oynadığı özel maçta kariyerini noktalayan eski hakem Cüneyt Çakır, Trabzon’a geldi. Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) Hakem İzleme Komitesi’nde görevli olan Çakır, 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta oynanan 1461 Trabzon FK - Balıkesirspor karşılaşmasını izledi.





Ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan müsabakayı yöneten Mardin bölgesinden B klasman hakemi Yunus Dursun’un performansını değerlendiren Çakır’a MHK eski üyesi Hamza Mısır eşlik etti.

TRABZON, (DHA)



