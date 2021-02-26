Jübile maçı ne demek? Futbolda jübile maçının önemi nedir?

Jübile birçok spor dalında kullanılan bir kelimedir. Özellikle uzun süre boyunca aynı takımda bulunan kişilerin, o takım içerisinde ki onuncu yılından sonra herhangi bir ödül olmadan oynadıkları maçtır. Kulüpler genel olarak, eski oyuncaları için jübile maçları düzenlemektedir.

Futbolda jübile maçı nedir?

Jübile maçı futbolda özellikle kulüp ismine uzun zaman çalışanların iftiharına tertip edilen bir karşılaşmadır. Geleneksel olarak kulüpler, ekipte on senesini dolduran oyuncuları ismine jübile tertip ederler.

Rastgele bir rekabet civarının bulunmadığı bu karşılaşmalara, kulüp tarihine ismini yazdırmış öbür daha önceki futbolcular da davet edilir. Bu cins maçlarda rakip ekip bir millî futbol ekibi de olabilir. Buna ek olarak, şayet bir futbolcu birden fazla kulüple aynılaşmışsa; jübile maçına, oyuncunun şimdiki ve daha önceki kulüpleri de dahil olabilir. Tüm kazançların oyuncuya gittiği maçta, ülkeye bağlı olarak hasılat ödentiye tabi yakalanmayabilir.

Bugünün popüler spor dallarında ter döken profesyonel sporcular, daha önceki sporcuların bu kazanca olan gereksinimlerinden çok daha fazla kazanmaktadır. Ayrıca günümüzün değişen profesyonellik kavrayışında, oyuncular geçmiş on senelere kıyasla bir kulüpte daha az kalma meylindedirler. Tüm bunların neticesinde, oyuncunun bu paraya gereksinimi olmadığını öğrenen çoğu taraftar bu karşılaşmalara soğuk bakmakta ve gelmemektedir

Jübile maçı ne demek?

Herhangi bir şekilde içerisinde rekabet bulundurmayan bu maçların içerisinde eski oyuncularda yer almaktadır. Bununla beraber bu maçın yapılacağı futbolcunun, eski kulübünden arkadaşları da katılabilir.

Jübile ne demek?

Farklı anlamları üzerinden jübile sözcüğünü ifade etmek olasıdır. Bundan dolayı jübile kelimesinin genel anlamları şu şekildedir;

Bir durumun ellinci senesine gelinmesinden dolayı tertip edilen kutlama şenliği.

Bir sanat ya da spor dalında uzun zaman çalışan bireylerin iftiharına tertip edilen kutlama merasimleri.

Türk Dil Kurumu'na göre jübile yapmak sözcüğünün anlamı nedir?

Jübile sözcüğünden türemiş olarak aynı zamanda jübile yapmak kelime grubu da en çok merak edilen kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumu’na göre jübile yapmak sözcüğünün anlamı emele göre farklı biçimlerde belirlemek muhtemel. Örnek olarak verilebilecek jübile cümleleri ise şu şekildedir;

Bireyin sporculuk yaşantısını özel bir karşılaşma ile sonlandırmak.

Sanatın farklı alanlarında galibiyet gösteren bireyler ismine 25, 40 ve 50. yıldönümlerinde şenlik, kutlama ve benzeri etkinlik düzenlemek.

Bu anlamları ile birlikte hem jübile sözcüğünü hem de jübile yapmak kelime grubunu emele uygun biçimde tümce içerisinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tek başına da değerlendirilebilir.