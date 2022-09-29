Galatasaray 'ın bu sezon kadrosuna kattığı tecrübeli yıldız Juan Mata, Galatasaray Televizyonu’na dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray’a geliş sürecinden Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk'a kadar birçok konu hakkında konuşan Mata'nın sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:

İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giymesi hakkında Mata, "İlk defa Galatasaray forması giydiğim için çok gurur duydum Arkadaşlarımla birbirimize alışmaya başladık. Birlikte oynuyor olmamız ve binlerce taraftarın olduğu dostluk maçında sahada olmak gerçekten harika bir histi." dedi.

Transfer süreci

Galatasaray'a transfer süreci hakkında da konuşan yıldız futbolcu, "Süreç çok hızlı gelişti. Çok hızlı bir şekilde imzaları attık. Kariyerimin bu döneminde Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacım vardı. Buraya, şampiyon olmak için, unvanlar kazanmak için ve tabii ki gerçekten oynamak için geldim. Ve bunu da çok istiyordum. Dolayısıyla hızlı bir şekilde gelişti. Transfer dönemi bitmek üzereydi. Benim menajerim de hocamızla çok hızlı bir şekilde konuşmaları gerçekleştirdi. Biz de zaten çok heyecanlıydık buraya gelmek için. Hızlı bir şekilde uçağa atladım ve transfer dönemi kapanmadan önce buraya geldim."

"Çok büyük Türk oyuncular vardı"

Daha oynama hayalinin olup olmadığına yönelik soruya ise Mata, "Geçmişte burada (Türkiye'de) oynamıştık ama bir takımda olduğun zaman, başka bir takıma gitmeyi hayal etmek çok zor. Çünkü o zaman kendi takımınıza odaklanmış oluyorsunuz. Bursaspor ile, Fenerbahçe ile, Başakşehir ile oynadık. Çok büyük Türk oyuncular vardı. Mesela Arda Turan gibi. Onları gördüğüm zaman heyecanlanıyordum, ne kadar güzel oynuyorlar diye düşünüyordum o zamanlar." sözleri ile cevap verdi.

Okan Buruk'a dair düşünceleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için görüşlerini aktaran Mata, "Okan Hoca ile yaklaşık iki haftadır çalışıyoruz. Yeni tanıştık ama Başakşehir'in hocası olduğu zaman onlara karşı oynamıştık. Ve burada onlara kaybetmiştik. Çok büyük bir insan olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıyla yakın ilişkiler kuran bir insan olduğunu düşünüyorum. Hatta bizimle birlikte antrenmanlara çıkıyor ve kalitesini gösteriyor. Gerçekten eğer bizim ile birlikte oynayabilseydi çok şanslı olurduk." sözlerini dile getirdi.

"Gerçekten çok farklı bir taraftar var burada"

Açıklamalarında Galatasaray taraftarlarına da değinen tecrübeli futbolcu, "Gerçekten çok farklı bir taraftar var burada. Büyük kulüplerde çok tutkulu taraftarlar önceden görmüştüm. Fakat buraya geldiğimde, özellikle iki hafta önceki lig maçını tribünde izlerken, oradaki taraftarın bizi tutkuyla destekliyor olması gerçekten farklı bir seviyeydi benim için. Evdeki maçlarımızda, stadımızdaki maçlarımızda, kendimizi göstermek için onların da bize desteği gerekiyor. Daha fazla puan kazanmamız için birlikte olmamız gerekiyor. Ve taraftarın bu tutkusu çok önemli diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

64 numaranın anlamı

Sarı-Kırmızılı ekipte 64 numaralı formayı giyecek olan Mata, 64 numaranın anlamını şu sözlerle anlattı:

"Önemli bir numara olduğu için genelde 10 numara ile çıkıyordum maçlara. Hoşuma gidiyordu. Futbolda önemli olan ofansif orta sahanın giydiği bir numaraydı. Manchester United'da da 8 numara ile sahaya çıkıyordum. Küçüklüğümden beri hoşuma giden bir numaraydı 8. Ve orada gururla taşıdım 8 numarayı. 10 numarayı Rooney gidiyordu, ondan alabilmek çok zordu. (gülerek) Annem geçen yıl vefat etti. 1964 doğumlu kendisi. O yüzden her zaman benimle olduğunu hissetmenin bir yolu olarak düşündüm ve 64 numarayı giydim. Babam da aynı yıl doğmuş. 64 numarayı giydiğimde onları yanımda hissediyor gibiyim."



