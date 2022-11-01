Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş 'ı konuk edecek Galatasaray 'da İspanyol yıldız Juan Mata açıklamalarda bulundu. Son oynadıkları Karagümrük karşılaşmasında gol de atan ve Süper Lig'de ilk golünü atmış olan İspanyol futbolcu, ligdeki gelişmeleri, takımdaki son durumu ve Beşiktaş derbisi ile ilgili düşüncelerini söyledi.

Juan Mata, taraftarların "Atam" şeklinde ismiyle yapılan kelime oyununa da içtenlikle yanıt verdi.

JUAN MATA'NIN AÇIKLAMALARI:

İstanbul'u ve kulübü artık tanıyorum. Beni çok iyi karşıladıkları için çok mutluyum. İstanbul'a bayılıyorum. Taraftarlar beni çok sıcak karşılıyor. İlk golümü attığım için de çok mutluyum, bir sonraki maça hazırlanıyoruz.

Çok kaliteli bir kadromuz var. Gol kaçırma sorunumuzu düzeltmemiz gerekiyor. Çok gol atmış ve gol şansı yaratan oyuncularımız var. Biz de fırsat yaratmaya devam etmeliyiz. Goller gelecektir. Özellikle Beşiktaş maçında.

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3 büyükler dışında da direkt göze çarpan 2 takım var. Liderlikte olan takımlar, şampiyonluk için mücadele edecek takımlar. 3-4 maç üst üste kazanıp puan farkı yaratmak önemli. Bizim de yapmak istediğimiz bu.

Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ın en büyük amacı katıldığı her organizasyonda şampiyon olmasıdır. Ben de bu yüzden buraya geldim. Ligde kazandığımız maçı görünce NEF Stadı'ndaki şampiyonluk kutlamalarının nasıl olacağını çok merak ettim.





Dünya Kupası'nda Brezilya, Fransa, Arjantin, Portekiz ve İspanya favorilerim. Umarım ülkem İspanya kazanır.

"ATAM" İFADESİNE CEVABI

Galatasaray taraftarı beni çok iyi karşıladı. 'Atam' şeklindeki isim oyunu beni çok mutlu etti. Türk halkıyla bir bağ kurmamı sağladı.

Hamza çok potansiyelli. Umarım Galatasaray'da çok iyi bir kariyeri olur. Çok yetenekli gençler var. Bunlardan biri de Baran.

Çok büyük kulüplerde oynadım ama burada çok özel bir taraftar var. Onlara çok güzel bir futbol izletmek istiyorum.

Juan Mata'nın Manchester United'a attığı gol