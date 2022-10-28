Juan Mata: 'Onlar için attım bu golü'

Galatasaray 'ın sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol yıldızı Juan Mata, 2-0 tamamlanan Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli oyuncu attığı golle ilgili olarak; "İlk golümü attığım için çok mutluyum. 2-0 olduğu için de maçı da kazandık anlamına geliyordu. O yüzden de çok mutlu oldum. Taraftarlar sıkıntı anlarımızda da yanımızda. Bu gol onlar için, onlar için attım bu golü" ifadelerini kullandı.

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Liderlik mücadelesiyle ilgili olarak ise; "Dünya Kupası arası öncesi iki maç kaldı, çok önemli. Beşiktaş ve Başakşehir gibi zor rakiplerle oynayacağız. Onları da kazanıp, liderlik için savaşmaya devam etmek istiyoruz" dedi.

Mata, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili de mesaj verdi; "Galatasaray taraftarı beni çok iyi kucakladı. Türk halkı da beni çok iyi karşıladı. Burada olmaktan çok mutluyum. 29 Ekim çok önemli bir gün, umarım Türkiye güzel bir gün geçirir. Galatasaray taraftarları bu 3 puanla daha mutlu olacaklardır."