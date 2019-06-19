Juan Mata Manchester United'la sözleşme imzaladı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Juan Mata Manchester United2la olan sözleşemsini uzattı.

19 Haziran 2019, Çarşamba 19:06
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Juan Mata Manchester United'la sözleşme imzaladı

İspanyol orta saha Juan Mata 5 sezondur forma giydiği Manchester United'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

31 yaşındaki oyuncu sözleşme imzalaması konusunda "5 senedir buradayım ve Old Trafford'u evim gibi görüyorum. Ole Gunnar Solskjaer vizyonu gen,iş olan bir teknik adam, onunla olacağım için mutluyum" dedi.

Mata'nın adı özellikle Türk basınında Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. 

İspanyol orta saha 203/2014 sezonunun devre arasında 45 milyon euroluk bedelle Chelsea'den United'a transfer olmuştu. 

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