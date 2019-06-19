İspanyol orta saha Juan Mata 5 sezondur forma giydiği Manchester United'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

31 yaşındaki oyuncu sözleşme imzalaması konusunda "5 senedir buradayım ve Old Trafford'u evim gibi görüyorum. Ole Gunnar Solskjaer vizyonu gen,iş olan bir teknik adam, onunla olacağım için mutluyum" dedi.

Mata'nın adı özellikle Türk basınında Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu.

İspanyol orta saha 203/2014 sezonunun devre arasında 45 milyon euroluk bedelle Chelsea'den United'a transfer olmuştu.