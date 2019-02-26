Juan Mata Manchester United ile uzatıyor

Manchester United'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, sözleşme uzatma konusunda kulübü ile anlaşmaya vardı.

26 Şubat 2019, Salı 15:53
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Juan Mata Manchester United ile uzatıyor

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Juan Mata, menajer Solskjaer ile görüşmesinin ardından sözleşmesini uzatma kararı aldı. bazı Premier Lig ekipleri ile Avrupa'dan bazı kulüpleri transferi için sözleşmesinin bitmesini bekliyordu. İspanyol futbolcu 5 sezondur Londra ekibinde forma giyiyor.

Haftalık 170 bin Pound kazanacak

30 yaşındaki futbolcu, menajer Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmesinin ardından Manchester United ile sözleşme uzatma kararı aldı. haftalık 170 Pound önerilen Mata'ya 1+1 yıllık sözleşme önerildiği ifade edildi.


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