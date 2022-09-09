Galatasaray , aradığı asıl 10 numarayı sonunda buldu. Manchester United'la sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan 34 yaşındaki Juan Mata, artık Sarı Kırmızılı ekibin başarısı için ter dökecek. Sarı-Kırmızılı ekip KAP'a yaptığı açıklama ile transfer duyururken, tecrübeli futbolcu ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varıldığı belirtildi. Mata, Galatasaray'dan 2022-2023 sezonu için 1.9 milyon Euro ücret alacak.

Mata, kendisini Galatasaray’a bağlayan resmi imzayı atmasının ardından duygularını paylaştı. Galatasaray’ın Türkiye’de en büyük başarılara sahip ve dünyaca ünlü bir kulüp olduğunu ifade eden İspanyol yıldızın ilk sözleri şu şekilde:

''Çok iyi hissediyorum. Heyecanlıyım ve oldukça motiveyim. Burada bulunduğum için minnettarım. Herkes çok cana yakın davranıyor. Galatasaray’la kazanmak için sabırsızlanıyorum. Herkes burasının ne kadar güzel bir atmosfere sahip olduğunu bana söyledi. Bunu yaşayacağım anı bekliyorum. Taraftarlarımız önünde mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Galatasaray Türkiye’deki en büyük başarılara sahip takım. Ayrıca futbol tarihinde de yeri olan bir kulüp. Sıcak karşılama için herkese teşekkür ederim.''



