Juan Martin Del Potro tenise veda ediyor

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan 33 yaşındaki raket, ülkesinde düzenlenecek Arjantin Açık ile tenis kariyerine veda edeceğini duyurdu.

Del Potro, gözyaşlarıyla yaptığı açıklamada, "Belki de bu geri dönüşten ziyade bir vedadır. Tenisten emekli oluşumu hiç hayal etmedim ama emekli olmak için bu turnuvadan daha iyi bir turnuva olamazdı. Tenis benim hayatım, tutkum. Ama 33 yaşındaki bir insan gibi acısız yaşamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Arjantinli tenisçi, 2009 yılında Amerika Açık finalinde Roger Federer'i yenerek kariyerinin ilk ve tek grand slam zaferini elde etmişti. (Bein Sports)