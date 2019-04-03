Ülkemizde Galatasaray, Orduspor ve Mersin İdman Yurdu'nun formalarını giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Juan Emmanuel Culio'nun Cluj'dan 1 yıllık yeni bir kontrat daha kaptığı iddia edildi.

Romanya'da haftalık olarak yayım yapan futbol dergisi Fanatik'in haberine göre mevcut sözleşmesi 2020 yazında bitecek olan 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Cluj yönetimiyle yaptığı görüşmede aylık 30 bin euro'dan yeni bir mukavele imzalanması konusunda anlaşma sağladı.

Culio'nun böylece FCSB forması giyen Adrian Stoian ile birlikte Rumen liginin en çok kazanan futbolcusu olacağı kaydedildi. Güncel piyasa değeri 700 bin euro olarak gösterilen Tangocu, Ocak 2011'de Cluj'dan 2 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler