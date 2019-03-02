Turkish Airlines EuroLegue'in 24. maç döneminde Barcelona, Real Madrid'i konuk etti.
El Clasico öncesinde Barcelona, efsanevi ismi Juan Carlos Navarro'nun 11 numaralı formasını emekli etti.
Navarro'nun parası muhteşem bir törenle emekliye ayrıldı.
Turkish Airlines EuroLegue'in 24. maç döneminde Barcelona, Real Madrid'i konuk etti.
El Clasico öncesinde Barcelona, efsanevi ismi Juan Carlos Navarro'nun 11 numaralı formasını emekli etti.
Navarro'nun parası muhteşem bir törenle emekliye ayrıldı.
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