Juan Carlos Navarro'nun forması emekli edildi

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde Barcelona - Real Madrid maçı öncesi Juan Carlos Navarro'nun 11 numaralı forması emekli edildi.

02 Mart 2019, Cumartesi 00:31
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Juan Carlos Navarro'nun forması emekli edildi

Turkish Airlines EuroLegue'in 24. maç döneminde Barcelona, Real Madrid'i konuk etti.

El Clasico öncesinde Barcelona, efsanevi ismi Juan Carlos Navarro'nun 11 numaralı formasını emekli etti.

Navarro'nun parası muhteşem bir törenle emekliye ayrıldı.

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