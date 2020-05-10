Jovic evde idman yaptı ayağını kırdı

Sezon başında Alman ekibi Eintracht Frankfurt’tan 60 milyon Euro karşılığında İspanyol devi Real Madrid’in yolunu tutan Luka Jovic, karantina nedeniyle idmanlarını evinde sürdürüyordu. Ancak 22 yaşındaki golcünün, antrenman sırasında ayağını kırdığı açıklandı. Sırp futbolcunun, en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Jovic, salgının başında karantina kurallarını ihlal etmiş ve ülkesi Sırbistan’a sevgilisinin yanına giderek eleştiri oklarının hedefi olmuştu.