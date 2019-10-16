Temsilcimiz Darüşşafaka Eurocup C Grubu üçüncü maçında İspanyol Joventut Badalona’ya konuk oluyor. Kritik mücadeleye Misli.com’dan canlı bahis oynayabileceksiniz.

Geçtiğimiz yıl beklentilerin altında bir sezon geçiren Darüşşafaka Euroleagu’de sonuncu olmuş Basketbol Süper Ligi’nde ise play-off’lara kalamamıştı. Bu sezona iyi bir giriş yapan Yeşil-siyahlılar Eurocup’a Cedevita ve Nanterre galibiyetleriyle başladı. C Grubu’nda lider durumda bulunan temsilcimiz İspanyada’dan zaferle dönerek avantaj sağlamak istiyor.

Joventut Badalona - Darüşşafaka maçına canlı bahis oynamak için görsele tıklayın...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

- Darüşşafaka bu sezon çıtkığı 5 maçın 4’ünü kazandı.

- Darüşşafaka galip geldiği bu 4 karşılaşmanın tümünde ilk yarıları da önde tamamladı.

- Darüşşafaka bu sezon çıktığı 5 resmi karşılaşmanın 4’ünde 70 sayı üzeri skor üretti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Darüşşafaka’nın kritik mücadelesine yoğun ilgi gösteren Misli.com üyelerinin tercihleri de eşit dağılım gösteriyor. Ev sahibi ekibin veya temsilcimizin galibiyetini kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin oranı birbirine neredeyse eşit. Üyelerin toplamda %10’luk kısmı ise alt ve üst bahislerine yönelmiş durumda.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ÖNDER KARAKAYA’NIN YORUMU

Geçtiğimiz hafta evinde Brescia'yı alt ederek bu sezonun ilk resmi müsabaka galibiyetini elde eden Joventut Badalona, çarşamba gecesi Darüşşafaka'yı konuk edecek. Daçka, Eurocup'ta geride kalan iki maçın ardından namağlup pozisyonunu koruyor. Katalanların temsilcimizden daha kaliteli bir rotasyonu yok. BSL'de İTÜ karşısında şov yapan yeşil-siyahlıların moralli geldiği bu deplasmanda en azından kafa kafaya oynamasını bekliyorum. Handikap avantajı eşliğinde Darüşşafaka seçimi epey mantıklı görünüyor.



