Josue Akhisarspor'dan ayrıldı

Akhisarspor'un Portekizli orta saha oyuncusu Josue, Ege ekibinden ayrıldı.

28 Haziran 2019, Cuma 11:02 Son Güncelleme:
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Josue Akhisarspor'dan ayrıldı

Süper Lig'de küme düşen Akhisarspor'da ayrılıklar devam ediyor. Son olarak Portekizli futbolcu Josue takımdan ayrıldı.

Osmanlıspor'dan bedelsiz olarak Akisarspor'a katılan Josue, geçirdiği bir sezonun ardından kulüpten ayrıldı. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon devam ederken teknik heyetle yaşadığı sıkıntılar yüzünden kadro dışı bırakılmıştı.

Futbola Porto'dan başlayan Josue, Türkiye'de Bursaspor, Galatasaray, Osmanlıspor ve son olarak Akhisarspor'da forma giymişti.

Akhiasrspor formasıyla 29 resmi karşılaşmaya çıkan Josue, 4 gol atarken 4 de asist yapmıştı.

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