Joshua King, sezon başında performansı tam artarken sakatlanmıştı. Ligde sadece 3 maçta oynayabilen Norveçli oyuncu, 15 Eylül’deki Rennes mücadelesinde son kez sahaya çıkmıştı. 30 yaşındaki futbolcu iyileşip İstanbulspor ve Dinamo Kiev karşılaşmalarında kulübede otursa da sonraki 2 mücadelede yine kadroya alınmamıştı. King, uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen harika bir dönüş yaptı.

Başarılı oyuncu, Vallecano ile oynanan hazırlık maçında güzel bir gole imza atmıştı. King, Villarreal’i de boş geçmedi ve yine harika bir gol kaydederek galibiyeti getirdi ve rekabete tamamen hazır olduğunu gösterdi. Joao Pedro’nun sakatlığı dönemde Norveçli futbolcunun iyileştikten sonra kısa sürede hazır hale gelmesi, Jorge Jesus için teselli oldu.