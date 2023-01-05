Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray , Ülker Stadyumu'dan karşı karşıya gelecek. Zorlu derbi öncesi Fenerbahçe'nin Norveçli ismi derbi öncesi açıklamalarda bulundu.





DERBİLERİN ÖNEMİ

"Son maçımızda güzel bir galibiyet aldık. Bizim için içinden bulunduğumuz durumdan çıkmak önemliydi. Derbi olduğunu biliyoruz. En yakın arkadaşım bana bahsetmişti; '8 Ocak'taki Galatasaray maçına hazır ol' demişti.

Taraftarlarımız her zaman arkamızda durdular. Pazar günü de son düdüğe kadar arkamızda olacaklar. Ben ve takım arkadaşlarım sabırsızlıkla bekliyoruz.

Türk arkadaşlarım bana bahsetmişti; 'Galatasaray'a gol atarsan seni daha çok severler' demişti. Ben böyle düşünmüyorum. Bir maç olarak bakıyorum. Taraftalarımız için çok önemli ancak bizim için önemli olan şampiyon olmak. Gol atayım diye ektstra odaklanmam yok. Günün sonunda önemli olan maçı kazanmak.

Galatasaray'a gol atmak tabi ki de ekstra güzel olur ancak önemli olan maçı kazanmak."

SAKATLIK AÇIKLAMASI

"Her oyuncu için sakatlanmak zordur. Özellikle de takıma yeni katılmışsanız. 10 haftalık bir sakatlık yaşadım. Mental anlamda benim için zordu. Takımdan uzak kalmak benim için zordu. Ailemi de buraya getirmiştim.

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Milli arada çok çalıştım. Dünya Kupası arası benim için çok iyi oldu. Sezon öncesi hazırlık dönemi geçirememiştim. Takım olarak çok iyi çalıştık. Bu ara bana kondisyon ve özgüven olarak çok iyi oldu. Her forvet oyuncusu gol atmak ve asist yapmak ister. Ronaldo ve Messi'nin de gol atmadığı ve asist yapmadığı maçlar oluyor.

Mental olarak gerçekten çok iyi hazırlanıyoruz. Böyle bir teknik direktöre sahipseniz inanılmaz şeyler başarmamanız pek de mümkün değil."

GOL SEVİNCİ

"Bu daha önce yaptığım bir şey değil. O an içimden gelen bir duyguydu. Taraftarlarımızın gösterdiği ilgiyi karşılık vermek istedim. O gol sevinci planlanmış birşey değildi. O an kendimi bir asker gibi hissettim. Galatasaray'a karşı gol atarsam muhtemelen o sevinci yaparım.

İyi bir takımız var. Teknik direktörümüzün doğru taktiklerine çok da çalışmayı ekleyince bu kendiliğinden gelişiyor. Antrenmanlarda çok fazla çalşıyoruz. Dünya Kupası için verilen arada çok çalıştık.





Fenerbahçe'de olduğum için söylemiyorum, ama evimizde oynadığımız maçlarda bir futbolcunun kalbinden oynamaması imkansız. Onların veridği değeri görünce siz de en iyi performansı sergilemeye çalışıyorsunuz."

OKAN BURUK'A GÖNDERME

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü mücadelesinin ardından Fenerbahçe'nin kendilerinden bir gün daha fazla dinlenme avantajına sahip olduğunu ifade etmişti.

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu, bu sözlerin hatırlatılması üzerine; "Bunun avantaj olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir takım 2-3 gün fazladan dinlenirse avantaj olabiliyor. Onların da dinlenmek için yeterli süreleri var. Biz deplasmanda oynadık. Seyahat ettik. Bizim için stresliydi.

İzin günümüz de olmadı. Çalışmaya devam ettik. Hem onların hem bizlerin yeterli dinlenme süresi olduğuna inanıyorum. Onlar da biz de hazırız. O gün geldiğinde kimin daha iyi olduğunu göreceğiz" dedi.

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