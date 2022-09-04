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Joshua King: Sakatlıktan golle dönmek çok keyif verici

Fenerbahçe'nin Norveçli forveti Joshua King, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Haklı bir galibiyet aldıklarını belirten tecrübeli oyuncu, sakatlıktan golle döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

04 Eylül 2022, Pazar 00:07 Son Güncelleme:
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Joshua King: Sakatlıktan golle dönmek çok keyif verici

Süper Lig 'in 5. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 'de Joshua King, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Karşılaşmayı 1 golle tamamlayan ve bu sezon 2. kez ağları sarsan Norveçli hücumcu, haklı bir galibiyet aldıklarını dile getirdi, şu ifadeleri kullandı:

''Çok iyi bir oyun ortaya koyduk ve ilk 45 dakikada rakibe pozisyon bile vermedik. Sakatlıktan golle dönmüş olmak çok keyif verici. Galibiyetin yanında gol atmak benim için bonus oldu.''


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(ÖZET) Fenerbahçe-Kayserispor maç sonucu: 2-0


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