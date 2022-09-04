Joshua King: Sakatlıktan golle dönmek çok keyif verici

Süper Lig 'in 5. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 'de Joshua King, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Karşılaşmayı 1 golle tamamlayan ve bu sezon 2. kez ağları sarsan Norveçli hücumcu, haklı bir galibiyet aldıklarını dile getirdi, şu ifadeleri kullandı:

''Çok iyi bir oyun ortaya koyduk ve ilk 45 dakikada rakibe pozisyon bile vermedik. Sakatlıktan golle dönmüş olmak çok keyif verici. Galibiyetin yanında gol atmak benim için bonus oldu.''







