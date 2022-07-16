Joshua King: 'Kariyerimde oynadığım en büyük camia Fenerbahçe'

Fenerbahçe 'de Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak olan Dinamo Kiev maçı hazırlıkları devam ediyor. İdmanın ardından basın mensuplarının karşısına geçen yeni transferlerden Joshua King ise soruları yanıtladı.

"Çok iyi karşılandım. İlk günlerim harika geçti. Bu da beni mutlu etti" diyen Norveçli yıldız, "Çalışmalarımız çok sıkı bir şekilde devam ediyor. Maçlar için sabırsızım. Formayı giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

"Norveç'teki en iyi arkadaşım Türk"

Bir dönem çocuğuna giydirdiği Fenerbahçe formalı fotoğraf hakkında gelen soruyu yanıtlayan King, "Norveç'teki en iyi arkadaşım Türk. 3-4 yıl önce de oğluma Fenerbahçe forması hediye etmişti. Bana 'inşallah Fenerbahçe'de oynarsın' demişti. Ve şimdi buradayım. Bu rüya gerçekleşmiş oldu. Büyük bir camiadayım. Kariyerimde oynamış olduğum en büyük camia diyebilirim. Man Utd da var ama orada fazla süre alamamıştım" dedi.

"Çok yönlü bir oyuncuyum" diyen yıldız oyuncu, "Bournemouth'ta 10 numara gibiydim. Sol tarafta da oynamışlığım var. Formasyona göre de değişebilir. Forvet arkasında da oynadım. Kenarda da oynadım. Kısacası çok yönlüyüm. Ana pozisyon olarak sorarsanız, santrafor oynamayı ve fırsat yaratmayı seviyorum. Hocam benden sağ bek oynamamı isterse, orada da oynarım. Taraftarlarımız çok tutkulu. Tıpkı ikinci bir din gibi takımlarına sarılıyorlar. Ben buraya dudaklarımın arasına puro almaya veya tatil yapmaya gelmedim. Ben buraya başarmak için geldim" ifadelerini kullandı.

Yaklaşan Dianmo Kiev maçı ile ilgili konuşan King, "Takım olarak Dinamo Kiev maçına odaklandık. Henüz iki idman yapabildim. 10-12 yıldır profesyonel futbolcuyum. En yüksek idman seviyesini burada gördüm. Hocamız çok detaycı. Fitness, taktik ve pozisyon anlamında detaylara önem veriliyor. Bütün gücümü Dinamo Kiev maçında vermeye çalışacağım. Şampiyonlar Ligi'nde sadece 7 dakika sürem var. Hayalim orada forma giyebilmek" dedi.

"Ozan da bana Fenerbahçe'nin 'mükemmel' olduğunu söyledi"

Ozan Tufan'ın Watford'a geldiği günler ile ilgili konuşan King, "Ozan Tufan Watford'a geldiğinde İngilizcesi iyi değildi. Sonrasında onunla kaynaştık. Türk yemekleri yedik. Ona yardımcı oldum ve iyi bir arkadaşlık kurduk. Sonrasında ona Fenerbahçe'yi sordum. Ozan da bana 'mükemmel' olduğunu söyledi. Ona çok saygı duyuyorum. Yeni takımında da başarılar diliyorum" dedi.