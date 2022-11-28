Joshua King iddialı: Çok daha güçlü döneceğim

Fenerbahçe , sezon başında Watford ile sözleşmesi biten Joshua King’i kadrosuna katmıştı. Tecrübeli oyuncu ilk maçlarda sıkıntı yaşasa da kısa sürede toparlandı. King, tam performansını artırdığı dönemde şanssız bir sakatlık yaşadı. Dinamo Kiev ve İstanbulspor maçlarında takıma dönüp kulübede bekleyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, ağrıları arttığı için Sivas ve Giresun karşısında da kadroya alınmadı. Sıkı bir şekilde hazırlıklarına devam eden Joshua King iddialı konuştu.

‘Daha da hırslandım’

Norveçli futbolcu, “Sezonun başında kamp yapmasam da fiziksel olarak tam iyi bir seviyeye geldiğimde sakatlandım. Dünya Kupası için lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceğim. Eksiklerimi gidererek çok daha güçlü bir şekilde sahalara dönüş yapacağım. Formamdan uzak kalmak beni daha da hırslandırdı. Lig yeniden başladığında gerçek King’i herkese göstereceğim” diye konuştu.

Jesus üzerine titriyor

12 günlük tatilin ardından başlayan hazırlıklarda Jorge Jesus’un Joshua King ile özel olarak ilgilendiği öğrenildi. Portekizli hocanın iki forveti Valencia ve Batshuayi, Dünya Kupası’nda bulunuyor. Tecrübeli teknik adam, dev turnuvadaki golcülerinin yorgun ya da sakat dönmesi ihtimaline karşılık King’i en kısa sürede hazır hale getirmek istiyor. King’in, Vallecano ve Villarreal ile oynanacak hazırlık maçlarında ilk 11’de görev yapması bekleniyor.