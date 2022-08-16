Joshua King: Bana göre iyi bir takım performansı ortaya koyduk

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig 'in 2'nci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekipte maçın açılış golünü kaydeden Joshua King mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Joshua King, "Tabi ki bizim açımızdan bu sonuç mutluluk verici. Ama geçen hafta Ümraniyespor karşısında hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyebilirim. O maçı kazanmamız gerekiyordu açıkçası. Bana göre iyi bir takım performansı ortaya koyduk. Kırmızı kart da tabi işimizi kolaylaştırdı. Ama bazen rakibinizin kırmızı kart görmesi sizin ritminizi de düşürebilir, bizim açımızdan bu böyle olmadı. Enner, Emre, ben ve gol atan diğer arkadaşlarım bugün iyi pozisyonlar bulduk, iyi şanslar yarattığımızı düşünüyorum." dedi.

"Yüzde 80-85 civarındayım"

Kendi performansı ile ilgili olarak ise King, "Premier Lig'de 7 yıl oynadım ve orası gerçekten zorlu bir ligdi. Bence burası dışarıdan bakınca küçümseniyor ancak öyle değil. Açıkçası daha çok gol atabilirdik. Ben şu anda yüzde 80-85 civarındayım performansım olarak." sözlerini dile getirdi.

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