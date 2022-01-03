NBA ekiplerinden Oklahoma City Thunder’ın çaylak basketbolcusu Josh Giddey NBA tarihine geçti.

Oklahoma City Thunder’ın Dallas Mavericks ile karşılaştığı mücadelede 17 sayı, 14 asist ve 13 ribaund ile oynayan genç basketbolcu, NBA tarihinin en genç triple-double yapan oyuncusu olmayı başardı.

Giddey'den önceki rekor, Charlotte Hornets'te forma giyen LaMelo Ball'a aitti.

Giddey bu sezon 11 sayı, 7.3 ribaund ve 6.4 asist ortalamaları ile mücadele ediyor.







