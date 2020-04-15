Joseph Yobo: Premier Lig iptal edilsin, Liverpool şampiyon olmasın!

Fenerbahçe'den önce İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Nijeryalı oyuncu Joseph Yobo, eski takımına olan bağlılığı nedeniyle Liverpool'un şampiyon olmasını istemediğini belirtti.

ESPN'e konuşan Yobo, "Everton'ı seviyorum. Everton olmasaydı Joseph Yobo olmazdı. Ama kariyerimde bir şeyler kazanmam gerektiğini düşündüğüm noktada ayrıldım. Everton'la kupaya en yaklaştığımız an Chelsea'ye kaybettiğimiz FA Cup Finali'ydi. Kupa kazanmak her zaman önemlidir. Kariyerimin sonuna yaklaştığımı ve kariyerim bittiğinde gösterebileceğim bir şeyler olması gerektiğini biliyordum. Fenerbahçe bana bu tatmini sağladı. Onlarla lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadım. Bu yüzden iki kulübe olan sevgim çok fazla" dedi.

Liverpool'un şampiyon olmasını istemeyeceğini belirten Nijeryalı oyuncu, "Everton taraftarı olarak ligin iptal olmasını tercih ederim. Böylece Liverpool da şampiyon olamaz. Ama bunları bir Everton taraftarı olarak onların kazanmasını istemediğim için söylüyorum. Bir futbol taraftarı ve bu oyunu seven biri olarak baktığımda Liverpool'un başarılı olduğunu ve kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. Ligde 25 puan farkla lider olmak kolay değil. Futbolu seven biri olarak 20 puandan fazla fark varken şampiyon olamıyorsunuz bu bir haksızlıktır. Bu nedenle kazanmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu noktaya ulaşmak için çok çalıştılar" ifadelerini kullandı.



