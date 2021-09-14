Josef: Sahaya kazanmak için çıkacağız

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçına çıkıyor. Siyah-Beyazlı takım C Grubu ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund'la karşılaşacak. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Siyah Beyazlılar'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Brezilyalı futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi'nde başa baş mücadele olacak, biz de iyi takımız. Sahaya kazanmak için çıkacağız."

"Bu sezon özellikle kendi evimizde oynadığımız maçlarda taraftarımızla yeniden buluşmak çok özeldi, Şampiyonlar Ligi de özel bir arena. Onlar da bizimle bu heyecanı yaşayacak, bizi besleyecekler, hiçbir şüphemiz yok."









'Favori yok'

"Modern futbolda maçtan önce favori belirlemek çok zor. Takım halinde hareket eden ekipler maçları kazanır. Ben yarın için bir favori göremiyorum."

"Dortmund, Sporting, Ajax büyük takımlar ama oynayacağımız maçlarda favori olmayacak. Takım bütünlüğünü sağlarsak, mücadele edersek, tabii ki kazanabiliriz."

"Kaliteli oyuncularla oynamak çok iyi hissettiriyor. Geçen sene Atiba'yla oynadık, en az Pjanic kadar kaliteli bir oyuncu. Top sizde olunca onun keyfini çıkartıyorsunuz."

"Kulübün gelişiminde pay sahibi olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Geçen seneden buraya çok büyük bir çıkış yakaladık."







