Adı bir süredir Galatasaray’la anılan Fenerbahçe’nin eski ön liberosu Josef de Souza, dün sabah İstanbul’a geldi. Bu gelişme akıllara, “Galatasaray’a imza atmaya mı geldi” sorusunu getirdi. Ayak üstü basın mensuplarına konuşan Josef, kulübü Al Ahli’nin Avusturya kampından dönüş için yolda olduğunu, İstanbul’a da vize işlemleri için geldiğini söyledi. Transfer konusuna açılık getiren De Souza, “Burada olduğum için iyi duygular hissediyorum. İstanbul’u çok seviyorum ve burası benim ikinci evim. Yeniden burada olmaktan dolayı mutluyum. Türkiye’den transfer teklifleri aldığım doğru ama takım ismi belirtmek istemiyorum. Şu an sadece takımıma odaklanmış durumdayım” açıklamasını yaptı.

Tek sorun yıllık ücreti

Josef, bu sözlerin ardından taksiyle konaklayacağı otele geçti. Sarı-Kırmızılılar, Josef de Souza’yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak Al Ahli’nin yıllık 5 milyon Euro’yu bulan maaşını tamamen Galatasaray’a yüklemek istemesi nedeniyle transfer henüz gerçekleşmedi.