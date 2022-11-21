Sezon başı kampında sağ dizinden sakatlanan ve daha sonra menisküs ameliyatı geçiren Josef de Souza, Ankaragücü ile 4 Eylül’de deplasmanda oynanan 5. hafta maçında sahalara dönüş yapmıştı. Bu maçtan sonra aldığı ceza nedeniyle Başakşehir karşılaşmasını kaçıran deneyimli futbolcu, İstanbulspor müsabakasında formasını geri aldı. Ancak Josef, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisi başta olmak üzere son maçlarda eski günlerini aratan bir performans sergiledi. Dünya Kupası arası öncesinde Josef’le bir toplantı gerçekleştiren Şenol Güneş’in, oyuncusunun potansiyeline güvendiğini ve kamp sürecinde uygulayacağı ekstra programlarla kendisinin formunu üst seviyeye çıkartmasına yardımcı olacağını söylediği öğrenildi.

Josef de Souza, Beşiktaş formasıyla bu sezon 8 karşılaşmaya çıkıp 1 asist yapabildi.

Yeni kontrat kapıda...

Sambacı, arayı iyi değerlendirip Katar’daki turnuvanın sona ermesi sonrası başlayacak Süper Lig ’e müthiş bir geri dönüş yapmaya çalışacak. Performansını yükseltmesi halinde şubat ayında 34 yaşına girecek Josef’in sözleşmesi büyük olasılıkla 1 yıl daha uzatılacak.





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