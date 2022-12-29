Süper Lig 'in 16. haftasında Beşiktaş , sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ta Josef de Souza, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.





Yılı galibiyetle kapatmanın değerine dikkat çeken Josef, "Takım arkadaşlarımı, kulübümü tebrik ediyorum. İyi bir takıma, büyük bir takıma karşı oynadık. Çok çabaladık, iyi işler yapmaya çalıştık. Bazı eksiklerimiz vardı ki o da ikinci golü bulamamamızdı. Yılın son maçını galibiyetle kapatmak çok önemliydi bizim için. Şimdi önümüze bakacağız ve daha iyi sonuçlar alacağız" dedi.

Takımın üretkenliğine ilişkin görüşleri sorulan Josef, "İkinci golü atmak için şanslar bulduk. Daha da önemlisi gol yemedik. Gol yemeden maçı bitirmemiz çok önemliydi. Adana Demirspor, bugün ikinci mağlubiyetini aldı. Onları yenmek de kolay değil gerçekten. Taraftar, bizim savaştığımızı gördü. Önemli bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

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'Kabullenmek kolay olmuyor'

Pele'nin vefat haberi sonrası duyguları sorulan Brezilyalı oyuncu, "Üzücü bir haber. Özellikle biz Brezilyalılar için. Futbol oynayan oynamayan herkes için bir idoldü. Bu hayatın doğası ama böyle büyük efsanelerin hayatını yitirmesini kabullenmek bizim için kolay olmuyor. Pele, dünya futbolu açısından kimsenin unutmayacağı büyük bir efsaydi. Biz, onu iyi hatırlayacağız. Çok üzücü bir haber" dedi.