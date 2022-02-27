Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 69. dakikasında Sarı-Kırmızılı ekibin 2. kez penaltı kazanmasının ardından Beşiktaş 'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın kazandığı penaltıya tepki gösteren Josef, "Sadece Brezilya'da futbolun utanç verici olduğunu düşünüyordum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu kısa bir süre içerisinde bu paylaşımını yayından kaldırdı.

Josef'in paylaşımı şu şekilde:







