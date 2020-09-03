Josef de Souza'dan Galatasaray'a yeşil ışık!
Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Sarı kırmızılılar'la adı anılan Josef'in Cim Bom'un sosyal medyasından paylaşılan bir haberi beğenmesi heyecan yarattı.
Orta sahanın göbeğine oyuncu arayan Galatasaray, bonservisi elinde olan eski Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza'nın menajeriyle bir süre önce temasa geçmişti. Sarı- Kırmızılı kurmaylar Josef'in menajeriyle görüşmelerini sürdürürken Brezilyalı oyuncudan da ilginç bir hareket geldi! Josef, sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili bir haberi beğendi.
Josef ile bazı Brezilya takımların da ilgilendiği belirtilirken başarılı orta saha oyuncusunun yeniden Türkiye macerasına sıcak baktığı ifade ediliyor. 31 yaşındaki oyuncu ön libero mevkinde görev yapıyor.