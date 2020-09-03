Orta sahanın göbeğine oyuncu arayan Galatasaray, bonservisi elinde olan eski Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza'nın menajeriyle bir süre önce temasa geçmişti. Sarı- Kırmızılı kurmaylar Josef'in menajeriyle görüşmelerini sürdürürken Brezilyalı oyuncudan da ilginç bir hareket geldi! Josef, sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili bir haberi beğendi.

Josef ile bazı Brezilya takımların da ilgilendiği belirtilirken başarılı orta saha oyuncusunun yeniden Türkiye macerasına sıcak baktığı ifade ediliyor. 31 yaşındaki oyuncu ön libero mevkinde görev yapıyor.