Kara Kartal’ın Brezilyalı ön liberosu Josef de Souza, takım gündemiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Dün öğle saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan idman öncesinde basın mensuplarının karşısına geçen Sambacı, şampiyonluk yarışının en önemli adayı olduklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Ligde Fenerbahçe ve Galatasaray’la zirve mücadelesi içerisindeyiz. Arkadan da Trabzonspor geliyor. Onlar da yarışın içinde olacaklardır. Eğer futbol saha çizgileri içerisinde kalırsa Beşiktaş bu yarışın favorisidir" ifadelerini kullandı. Sezon sonunda mutlu sona ulaşmaları halinde yapmayı planladığı bir konudan da bahseden Josef, "Eşimle konuştuk. Eğer şampiyon olursak alacağımız primi Türkiye’deki ve Brezilya’daki hayır kurumlarına bağışlayacağım" sözlerini sarf etti. İşte yıldız ismin tüm sözleri;

‘Herkesi tatmin ediyoruz!’

"Hocamız herkese şans veriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Oğuzhan, Mensah, Ljajic, Atiba ve ben hepimiz şans buluyoruz. Kendi oyunumuzdan memnunuz. Herkesi tatmin ediyoruz. Bundan önemlisi maçları kazanmak bizleri mutlu ediyor. Ligde en iyi futbolu Beşiktaş’ın oynadığını düşünüyorum."

‘Mücadeleci bir tavrım var’

"Ben çok inatçıyım. İlk sezonda Fenerbahçe’de 48 maç oynadım. Ligi Beşiktaş’a; kupayı da Galatasaray’a kaybettik. Çok fazla eleştiri aldım ve takımdan ayrılmam gerektiği söylendi. Dönemin başkanı o zaman Aziz Yıldırım’dı. Menajerimi aradı ve kulüp bulmasını söyledi. Sonra ayrıldık. Bugün buradayım çünkü hep mücadeleci ve inatçı tavrımdan dolayı her zaman bir şeyler elde ettim."

‘Galatasaray da istedi ama...’

"Transfer döneminde Galatasaray’ın da ilgisi oldu ama pazarlık sürecinde en dik duruşu Beşiktaş sergilediği için buraya geldim. Taraftarın sevgisini ve saygısını kazanacağımı biliyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim."