Ligde geçen hafta oynanan Galatasaray derbisinde attığı golle 2-0’lık galibiyetin önemli mimarları arasında yer alan Josef de Souza, Instagram hesabından Siyah-Beyazlı taraftarların sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki Brezilyalı ön libero, önceki gün Instagram hesabından yaptığı etkinlikte attığı golü anlattı. Başarılı futbolcu, “Maç önemli olduğu için top bana geldiğinde daha fazla risk alma özgüvenim vardı. O özgüvenle beraber kaleyi görür görmez şutu atmaya karar verdim. Öne geçmemizi sağlayan gol olduğu için benim için daha özel oldu. Maçtan 2 gün önce antrenmanda birebir aynı golü atmıştım” dedi. Kara Kartal’da performansıyla gündem olmak istediğini belirten Josef, “Beşiktaş’a geldiğimde Fenerbahçe için kötü sözler söyleyip taraftara hoş gözükebilirdim. Fakat benim karakterim böyle değil. Beşiktaş taraftarının kalbini eski kulübümle ilgili kötü sözler söyleyerek değil, oynadığım futbol ile kazanmak isterim” yorumunu yaptı.

‘Lemos’tan özür diledim’

Fenerbahçe derbisinde Lemos’la yaşadığı pozisyonla ilgili de konuşan Sambacı, “Sanki oraya Lemos’un ayağını kırmak için müdahale ettiğim sanıldı. Benim orada Lemos’u sakatlamak gibi bir niyetim yoktu. Maçtan sonra 2-3 hafta oynayamayacağını gördüğümde çok üzüldüm ve Lemos’u aradım. Ondan özür diledim. Özrümü kabul etti ve hayat devam etti” diye konuştu.







