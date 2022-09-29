Beşiktaş 'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacakları derbi mücadelesi öncesinde yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. İşte Josef de Souza'nın açıklamalarından ön plana çıkanlar...

Ankaragücü maçında yaşananlar

Ankaragücü maçında yaşananlar ve sonrasında aldığı ceza hakkında ise Brezilyalı futbolcu, "Ben duygularını yoğun bir yaşayan insanım. O maçta olanlar, beni çok üzdü. Ama asıl beni üzen orada aldığım cezaydı. O ceza kabul edilebilir bir ceza değildi. Hiçbir futbolcu, benim yaptığımdan hareketten dolayı ceza almamalı. Cezayı almış olmamın verdiği duyguyla duygusal konuştum. Beşiktaş'ın bana, benim Beşiktaş'a ihtiyacı var." dedi.

"Türk halkını çok seviyorum"

Türk halkını Brezilya insanına benzeten Josef, "Türk halkını çok seviyorum. Benimsiyorum. Çünkü Brezilya insanıyla Türk insanı çok benziyor. Hayalleri var ve hayallerinden vazgeçmeyerek savaşıyor. Brezilya da böyle... İnsanların da beni sevdiğini düşünüyorum." sözlerini dile getirdi.

"Fenerbahçe'ye büyük saygı duyuyorum"

Eski kulübü Fenerbahçe'ye saygı duyduğunu belirten Josef, geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli ekibe attığı gol hakkında ise şu şekilde konuştu.

"Fenerbahçe'ye büyük bir saygı duyuyorum, orada oynarken sevilmiştim ve şu anda Beşiktaş'ın futbolcusuyum. Fenerbahçe hakkında hiçbir zaman kötü bir şey söylemedim. Geçen sene gollerden sonra sevindiğim için eleştirdiler ama ben Beşiktaş'ın futbolcusuyum. Gollerden sonra saygısızlık yapmadan sevinmeyi doğal buluyorum. Yine maçı kazanmak ve gol atmak için elimden geleni yapacağım. Rakiplerimiz yoksa biz de yokuz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ... Rakip olmadan bir hiçiz. Birbirimizi yenmeye çalışacağız ama hep saygı içinde olacağız."

Fenerbahçe derbisi

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi için ise Josef, "Gol yemememiz gerekiyor. Gol yemeden kazanmayı hayal ediyorum öz güvenimiz açısından. İyi bir futbol görmek istiyorum. Savaşan bir takım olacağız o maçta. Taraftarımızla beraber, o galibiyeti almış bir şekilde içeri gireceğimizi hayal ediyorum. Her derbinin ayrı bir baskısı, ayrı bir havası olur. Büyük futbolcular baskı altında kendisini gösterir. Bizim takımdaki futbolcuların bu baskıdan kendisini iyi bir şekilde çıkaracağını düşünüyorum. Yeni gelenlere çok farklı bir atmosferde oynayacaklarını söylüyorum. Tabii ki zor olacak, detaylar belirleyecek. Bunları çalışıyoruz şu an. Galip geleceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.