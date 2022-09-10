Vodafone Park’ta gerçekleşen basın toplantısında Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı ile futbolcu Josef de Souza, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı: "İsterdik ki Ankaragücü maçı sonrası daha güzel konuları konuşmak için bir araya gelelim. Öyle bir ortam olmadı. Hukuk kazalarının düzelme ihtimalinin her zaman olduğuna inanan bir hukukçuyum. Bu kadarla başlayayım." ifadelerini kullandı.

Josef de Souza, "Çok zor ve uzun bir hafta yaşadım. 4 haftadır takımdan uzaktım. Geri dönmek için çok çalıştım. Ankaragücü maçında takıma ve hakeme yardımcı oldum. O esnada normal davranmama rağmen 1 maç ceza aldım. Bunun için ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum. Arkadaşlarımı korudum, hakeme yardımcı oldum. Sonunda çok haksız bir ceza aldım. Bu cezanın boyutu çok önemli değil. Ben 4-5 haftadır zaten takımdan uzağım. Niye böyle bir ceza verildiği asıl mesele. Ben orada yüzde yüz doğru bir reaksiyon gösterdim. TFF bana 5 maç da ceza verebilirdi. Böyle bir aksiyonun sonunda ceza verilmesini kabul edemiyorum. Hayal kırıklığına uğradım ve üzgünüm." dedi.

Kamuoyuna şunu sormak istiyorum diyen Josef, "Sahaya giren o kişi Cenk ya da Salih'i sakatlasaydı, elinde sahadakileri yaralayacak bir silah olsaydı, o hareket sebebiyle bana yine bir maç ceza verilecek miydi? Bazı insanları görüyorum; benim daha çok ceza almamı istiyorlar, böyle bir durum olsaydı yine Josef'in cezasını mı konuşacaklardı. Bence her durumu düşünmek gerekiyor. Bu tarz durumlar Türk futboluna zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Josef, "Bu cezanın nasıl verildiğini ailemle sürekli konuşuyorum. Bunun adil olmadığı belli. Adil olmayan bir ceza aldım ve ailemle ben bu yaşanan olay yüzünden, verilen reaksiyon yüzünden bu tarz olaylar yüzünden güvensizlikler hissediyoruz. Ceza alması gereken kişiler ceza almadı. Rakibin aldığı ceza da ortada. Bu durum bir güvensizlik yaratıyor. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bana her şeyimi veren bir ülke. Türk futbolseverleri çok seviyorum. Her şeyi içimden gelerek yaşıyorum. Bu olayın yaşanması, adaletsizlik yaşanması endişe ve üzüntü getirdi. Bu da çok insani.." dedi.

Josef de Souza'dan ayrılık sözleri!

Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek sezon Süper Lig 'de kalmayacağını açıkladı:

Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp BEŞİKTAŞ'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile.