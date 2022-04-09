Süper Lig 'in 32. haftasında Beşiktaş , sahasında Alanyaspor 'u 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Siyah-Beyazlı ekipte Brezilyalı futbolcu Josef de Souza mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Tüm maçları kazanacaklarına inandığını belirten Josef de Souza: "Yeni bir Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gerçek yüzünü gösteriyoruz. Sezon daha bitmedi. Tüm maçları kazanacağız, buna inanıyorum. Ligi en iyi yerde bitireceğiz." dedi.

Taraftarlara teşekkür

Siyah-Beyazlı taraftarların stadı doldurmasından dolayı teşekkür eden Brezilyalı futbolcu, "Taraftarlarımıza çok özel teşekkür ederim. Onları maça davet ettim ve bugün hepsi geldi. Buraya geldikleri için tüm kalbimle teşekkür ediyorum." sözlerini dile getirdi.

"İnanılmaz yorucu idmanlar yapıyoruz"

Takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in antrenman sistemi ile ilgili olarak ise Josef, "Hocamız geleli çok zaman olmadı. İdman tempomuz değişti. Bazen idmanlardan sonra kendimi ölmüş gibi hissediyorum. İnanılmaz yorucu idmanlar yapıyoruz ama sonucu aldığımızda bu yorgunluk, muazzam bir mutluluğa dönüşüyor." açıklamasını yaptı.

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